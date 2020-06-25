Гендиректор организации в Нефтеюганске присваивал себе зарплату сотрудников

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:36:51+03:00

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В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Нефтеюганска. Мужчину подозревают в совершении преступления по статье «Невыплата зарплаты».

По данным следствия подозреваемый был генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого являлось проведение строительно-монтажных работ:

- С декабря 2019 года по февраль 2020 года из корысти он не выплатил одному из работников зарплату за два месяца. Сумма задолженности - более 50 тысяч рублей. Часть денег злоумышленник расходовал на выплату собственной зарплаты, часть – на хозяйственные нужды предприятия, - уточнили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, исследуется изъятая бухгалтерская документация,

Стало ясно, что зарплата не выплачивалась и иным работникам предприятия. Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU