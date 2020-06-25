2020-06-25T13:16:45+03:00
Общество

Улицу Ленина в Нижневартовске перекроют

Часть автобусных маршрутов изменится
Руслан Савинов
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Улицу Ленина в Нижневартовске перекроют. Фото администрации города.Улицу Ленина в Нижневартовске перекроют. Фото администрации города.
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В Нижневартовске подрядчик с 25 июня по 27 июня приступает к выполнению работ по укладке асфальтобетонного покрытия по четной стороне улицы Ленина, участок от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева.

По этой причине движение на участке дороги, в том числе на перекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля по четной стороне полностью перекрыто.

Отметим, что схема движения автобусов изменится. Транспорт поедет по следующим маршрутам: №8: улица Ленина – улица Нефтяников – улица Мира – улица Чапаева – улица Ленина и далее по маршруту (в прямом направлении), №9: улица Авиаторов – улица Ленина – улица Нефтяников – улица Мира – улица Чапаева – улица Ленина и далее по маршруту (в обратном направлении).

Также изменится маршрут автобусов №14, 25 и 28. Кроме того, в случае выпадения осадков сроки выполнения работ сдвинутся.

- Вартовчан просят заблаговременно планировать свои поездки и соблюдать правила дорожного движения, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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