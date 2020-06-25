Инструктор по вождению причинила ущерб семи югорчанам

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:32:03+03:00

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Стражи порядка Урая задержали 38-летнюю местную жительницу, подозреваемую в коммерческом подкупе. На данный момент известно, что женщина выдала свидетельство о подготовке водителей по категории «B» без специального обучения. За это она получила 25 тысяч рублей.

В отношении югорчанки также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Злоумышленница брала деньги в качестве оплаты за обучение по вождению. В учебу входил курс теории и практики по вождению. Однако практический курс обучения на полигоне подозреваемая оказывать не могла, так как закончился срок аренды, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Таким образом, в результате незаконной деятельности подозреваемая причинила ущерб семи потерпевшим на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Сейчас возбуждены уголовные дела по статьям «Коммерческий подкуп», а также «Мошенничество». Подозреваемая под подпиской о невыезде. Ей грозит наказание в виде лишение свободы до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU