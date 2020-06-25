25 Июнь 2020 2020-06-25T10:34:55+03:00

Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 25 июня 2020 года составило 7542 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Югре на 25 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число заболевших коронавирусом в Югре на 25 июня 2020 года: 7542 человек, за сутки зафиксировано 319 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 7113 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 6342 человека.

- В стране зарегистрировано 613994 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 375164 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 92 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 8605 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ХМАО такова: 7542 случаев заболевания.

Соблюдайте все меры безопасности, прежде всего – требования к самоизоляции. При первых признаках заболевания звоните на горячую линию: 8 800 301 68 88.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сургутянин скончался от коронавируса

Мужчине было 59 лет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU