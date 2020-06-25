Общественники Югры добиваются ликвидации опасного обрыва
Активисты Югры обратились в администрацию поселения Малиновский и надзорные органы с просьбой ликвидировать опасное место на берегу реки Ейтья.
- В этом месте через реку между поселками Малиновский и Юбилейный находился деревянный мост. По нему ходили даже грузовые машины, поэтому дорога, соединяющая поселения, в Малиновском была сделана в капитальном исполнении. Несколько лет назад мост от старости рухнул в воду, а дорога осталась - поделился эксперт ОНФ в ХМАО Денис Такунцев.
Уточним, что сегодня через реку в районе дома № 45 на улице Кузнецова обустроен капитальный пешеходный мост: при этом старая дорога, которая ведет с обрыва в воду, не имеет никаких ограничений. Нет даже предупредительных знаков или преграждающих блоков.
- Глубина обрыва в реку Ейтья не менее 5 метров. Над рекой еще и не убраны старые бетонные дорожные плиты, которые нависли над водой. В районе ездят на квадроциклах, велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой. Десятки человек, в том числе и дети, ежедневно передвигаются между поселениями, рискуя упасть в реку, - отметил общественник.
Добавим, что представители регионального ОНФ уже обратились в районную прокуратуру и отделение ГИБДД с просьбой добиться установки ограничительных блоков на дороге перед обрывом.
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ИСТОЧНИК KP.RU