2020-06-25T07:25:29+03:00
Происшествия

Сургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипеда

Ранее мужчина привлекался за подобное преступление
Руслан Савинов
Поделиться:
Сургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипедаСургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипедаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В полицию Сургута поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что у него украли велосипед.

Стало известно, в подъезде жилого дома на улице Университетской неизвестный похитил велосипед.

- Сургутянин проявил беспечность и оставил двухколесный транспорт на первом этаже. Сумма ущерба - около 18 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре полиция задержала 47-летнего подозреваемого, который совершил кражу для дальнейшего сбыта. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Похищенное возвращено законному владельцу.

Добавим, что теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В 2020 году на югорских дорогах пострадали 15 детей-велосипедистов

Одна из причин инцидентов - собственная неосторожность детей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипеда
Росгвардейцы Югры предотвратили распространение пожара
Погода в Югре 25 июня: летняя гроза
Югорчане жалуются на долгое получение результатов на коронавирус
Югорчане ощутили «Радость Победы»
Югорчанину грозит 10 лет за применение насилия к полицейскому
В Сургуте зафиксировали сразу 110 заболевших коронавирусом за сутки
«Звон Победы» услышали по всей Югре
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 24 июня 2020 года превысило семь тысяч человек
Врачи Москвы и Югры разработали единую тактику лечения коронавируса
Погода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозой
Более полумиллиарда рублей субсидий на зарплату получили предприниматели Югры
На территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса
На дорогах Югры в 2020 году погибли 10 пешеходов, 100 – получили травмы
Югорчанка украла ковровую дорожку из подъезда: полиция проводит проверку
Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулы
В Югре двое подростков ворвались в офис и украли оргтехнику
Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Около 4600 педагогов Югры помогут в проведении ЕГЭ в регионе
В Сургутском районе восстановили 16 военных мемориалов
Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляции
На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина
Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявке
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 23 июня 2020 года составило почти семь тысяч человек