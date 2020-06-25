Сургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипеда
В полицию Сургута поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что у него украли велосипед.
Стало известно, в подъезде жилого дома на улице Университетской неизвестный похитил велосипед.
- Сургутянин проявил беспечность и оставил двухколесный транспорт на первом этаже. Сумма ущерба - около 18 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Вскоре полиция задержала 47-летнего подозреваемого, который совершил кражу для дальнейшего сбыта. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Похищенное возвращено законному владельцу.
Добавим, что теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU