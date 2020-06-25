Сургутские полицейские задержали похитителя дорогостоящего велосипеда

25 Июнь 2020 2020-06-25T07:25:29+03:00

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В полицию Сургута поступило заявление от 35-летнего местного жителя о том, что у него украли велосипед.

Стало известно, в подъезде жилого дома на улице Университетской неизвестный похитил велосипед.

- Сургутянин проявил беспечность и оставил двухколесный транспорт на первом этаже. Сумма ущерба - около 18 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Вскоре полиция задержала 47-летнего подозреваемого, который совершил кражу для дальнейшего сбыта. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Похищенное возвращено законному владельцу.

Добавим, что теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU