25 Июнь 2020 2020-06-25T08:05:47+03:00

«Голубей мира» создавали югорчане в День памяти и скорби Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Мероприятия к празднованию 75 годовщины Победы в войне и парада 24 июня 1945 года прошли накануне, 24 июня, по всему ХМАО. Среди них: флешмоб «Голубь мира».

В рамках флешмоба «Голубь мира» югорчане создавали из бумаги фигурку голубя и помещали ее вблизи памятников героям Великой Отечественной войны, образовательных организаций, украшали ими окна своих домов, - рассказал об акции организаторы.

Кроме того, участникам флешмоба предлагалось сфотографировать своих бумажных голубей и опубликовать в соцсетях с пожеланиями мира и хештегами #ГолубьМира #МирНаЗемле.

Добавим, что взрослые югорчане вместе с детьми присоединились и к акции «Я рисую мелом».

- Участники создавали рисунки на асфальте и публиковали фото в соцсетях с хештегами #ЯРисуюМелом и #24июня. Так, в Покачах по итогам акции определили лучший рисунок, автор которого получил памятный приз, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Звон Победы» услышали по всей Югре

Ряд торжественных мероприятий проходит в регионе 24 июня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU