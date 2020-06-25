Погода в Югре 25 июня: летняя гроза

25 Июнь 2020 2020-06-25T05:01:06+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 25 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер северный 4 - 9 м/с, при грозе порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью +7, +12 градусов, днем +15, +20 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь, днем грозу. Ветер северный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +17 градусов.

В Сургуте наступит дождливый день. Ветер юго-восточный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день с дождем. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +15, +16 градусов.

На Руси этот день называли «Петр Солнцеворот». По погоде отмечали: если в этот день была ясная погода – считали, что покос будет успешным, а если шел дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.

ИСТОЧНИК KP.RU