«Звон Победы» услышали по всей Югре

24 Июнь 2020 2020-06-24T11:34:50+03:00

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В ХМАО 24 июня пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию 75 годовщины Победы и парада Победы 24 июня 1945 года. Югра в знак приверженности миру на всей планете присоединится к федеральным акциям. Среди них – «Звон Победы».

- В рамках проекта в 12:00 по местному времени в течение минуты в муниципалитетах Югры автомобили, включая общественный и личный транспорт, издавали гудок, - пояснили в пресс-службе правительства ХМАО.

Кроме того, в течение этого времени раздавался звон церковных колоколов.

- А в Нижневартовске и Лангепасе гудок звучал из динамиков автоматизированной системы централизованного оповещения. В поселке Сибирский Ханты-Мансийского района прошел автопарад, участники которого поочередно сигналили в течение минуты, - сообщают организатора акции

Добавим, что по всей России 24 июня в 12:00 по местному времени гудки издавали ткие объекты как: фабрики, заводы, шахты, карьеры, буровые вышки, поезда, корабли, общественный и грузовой автотранспорт, сельскохозяйственная техника.

В городах в небо выпустили голубей в честь мира на всей Земле.

ИСТОЧНИК KP.RU