2020-06-24T05:35:49+03:00
Общество

Погода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозой

Температура днем поднимется до +21 градуса
Руслан Савинов
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Погода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозойПогода в Югре 24 июня: утром туман, днем небольшой дождь с грозойФото: pixabay.com
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Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 24 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +16, +21 градуса.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь, днем грозу. Ветер юго-восточный 4 - 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, небольшой дождь с грозой. Ветер южный 3-5 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +14 +16 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день. Ветер южный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

На Руси этот день называли «День Варнавы». По погоде отмечали: считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила. Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень, а не на ночное время, как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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