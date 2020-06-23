Более полумиллиарда рублей субсидий на зарплату получили предприниматели Югры

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:47:14+03:00

Заявления на субсидию за май можно подать до 1 июля 2020 года

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Предприниматели ХМАО воспользовались возможностью получить госсубсидию.

- Речь идет о выплате компаниям одного минимального размера оплаты труда на сотрудника в размере 12 тысяч 130 рублей, - сообщает пресс-служба департамента экономического развития ХМАО.

Известно, что субсидию за апрель получили 15616 предприятий на 42 951 работника. В мае поддержкой воспользовались 10 285 компаний, в которых работает с 28 466 сотрудников. Выплачено госсубсидии уже более 550 миллионов рублей.

Напомним, для получения помощи компании должны быть включены в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, а также относиться к перечню наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Кроме того, на 1 марта 2020 года задолженность по налогам не должна превышать трех тысяч рублей, а численность работников не должна быть снижена по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 10%.

Добавим, что заявления на субсидию за май можно подать до 1 июля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU