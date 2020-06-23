На территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса
Правоохранители провели проверку соблюдения лесного законодательства в регионе.
- Выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Советского лесничества, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Всего было незаконно вырублено леса на площади 0,68 га. В результате природным ресурсам причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.
- Прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщают стражи порядка.
К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
Добавим, что расследование уголовного дела Югорская межрайонная прокуратура взяла под контроль.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В югорских лесах ищут паразитов
Фитосанитарные обследования проводят регулярно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU