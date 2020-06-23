На территории Советского лесничества Югры обнаружили незаконную рубку леса

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:31:27+03:00

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Правоохранители провели проверку соблюдения лесного законодательства в регионе.

- Выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений на территории Советского лесничества, - сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Всего было незаконно вырублено леса на площади 0,68 га. В результате природным ресурсам причинен ущерб на сумму более 600 тысяч рублей.

- Прокуратура направила материалы в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, - сообщают стражи порядка.

К настоящему моменту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Добавим, что расследование уголовного дела Югорская межрайонная прокуратура взяла под контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU