2020-06-23T15:39:32+03:00
Общество

Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулы

Поддержка оказана 632 малым и средним предприятиям региона
Руслан Савинов
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Около 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулыОколо 72% обратившихся за помощью предприятий Югры получили кредитные каникулыФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела заседание окружного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии было озвучено несколько поручений органам власти региона.

- Роспотребнадзору Югры было дано указание разработать до 26 июня рекомендации, которым должны следовать точки общественного питания, работающие в округе. Департаменту социального развития глава округа поручила продолжить посменную работу организаций, предоставляющих югорчанам социальные услуги, - сообщает оперштаб ХМАО.

Кроме того, стало известно, что финансовая поддержка предоставлена 632 малым и средним предприятиям. Предоставление кредитных каникул было одобрено 72% обратившихся предприятий.

Глава региона также еще раз напомнила о важности соблюдения всех предписанных режимом самоизоляции мер, а также попросила следовать правилам личной и общественной безопасности.

Напомним, режим самоизоляции в связи с эпидемиологической обстановкой продляется в округе до 30 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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