2020-06-23T14:47:22+03:00
Общество

Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом

Об этом стало известно на заседании оперштаба региона
Руслан Савинов
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Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусомСпециалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусомФото: pixabay.com
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Специалисты департамента здравоохранения Москвы, федерального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний работают совместно с врачами ХМАО. Они уже посетили Ханты-Мансийск, сейчас они прибыли в Сургут.

Известно, что в составе бригады медработники разных профилей: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, а также хирург.

- Специалисты направлены в регион министром здравоохранения РФ по моей просьбе. Департаменту здравоохранения региона совместно с Роспотребнадзором Югры - отработать с коллегами все вопросы, поделиться опытом и решениями в отношении той или иной задачи, - заявила глава Югры Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба.

Добавим, ранее югорские медики проводили работу по ситуации с коронавирусом в онлайн-режиме с федеральными центрами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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