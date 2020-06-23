Специалисты из Москвы прибыли в Югру для помощи в лечении пациентов с коронавирусом
Специалисты департамента здравоохранения Москвы, федерального медицинского исследовательского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний работают совместно с врачами ХМАО. Они уже посетили Ханты-Мансийск, сейчас они прибыли в Сургут.
Известно, что в составе бригады медработники разных профилей: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, эпидемиолог, руководитель отдела лабораторной диагностики, пульмонолог, а также хирург.
- Специалисты направлены в регион министром здравоохранения РФ по моей просьбе. Департаменту здравоохранения региона совместно с Роспотребнадзором Югры - отработать с коллегами все вопросы, поделиться опытом и решениями в отношении той или иной задачи, - заявила глава Югры Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба.
Добавим, ранее югорские медики проводили работу по ситуации с коронавирусом в онлайн-режиме с федеральными центрами.
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ИСТОЧНИК KP.RU