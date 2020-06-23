23 Июнь 2020 2020-06-23T14:27:37+03:00

Около 4600 педагогов Югры помогут в проведении ЕГЭ в регионе Фото: pixabay.com

Губернатор ХМАО: «Нагрузка, с учетом складывающейся обстановки, ложится на учителей»

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Глава ХМАО Наталья Комарова на очередном заседании регионального оперативного штаба рассказала об особенностях проведения единого государственного экзамена в регионе.

Напомним, в соответствии с приказом Минпросвещения России, Роспотребнадзора с 29 июня по 25 июля пройдет основной период ЕГЭ, а дополнительный – с 3 по 8 августа 2020 года.

- Необходимо обеспечить всех, кто задействован в организации ЕГЭ, включая выпускников, средствами индивидуальной защиты и соблюсти все рекомендации Роспотребнадзора по обеспечению коллективной безопасности граждан, - дала поручение губернатор региона.

Как отметила Наталья Комарова, нагрузка, с учетом складывающейся обстановки, ложится на учителей. По данным департамента образования и молодежной политики ХМАО в этой работе задействованы 4 600 педагогов.

- Поручаю муниципальным образованиям совместно с департаментом образования и молодежной политики нормативного регулировать назначение единовременной выплаты педагогам образовательных организаций, задействованных в подготовке и проведении ЕГЭ, - подвела итог глава Югры

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ИСТОЧНИК KP.RU