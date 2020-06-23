В Сургутском районе восстановили 16 военных мемориалов

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:44:10+03:00

Объекты привели в порядок к Дню памяти и скорби

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В Сургутском районе восстановили 16 мемориалов к Дню памяти и скорби: всего будет установлено 23 новых памятника на могилах фронтовиков.

- В год памяти и славы было принято решение о восстановлении утраченных, устаревших надгробных плит и памятников, - сообщила замглавы района Татьяна Османкина.

Как отмечают власти района, до 1 июля вся работа будет полностью завершена. Восстановление утраченных памятников коснулось практически всех поселений района.

Например, 21 июня были установлены памятники в Сытомино и Песчаном. Несколько дней назад - в Федоровском. Неделю назад, - в Тундрино и Высоком Мысу.

- Это наш скромный вклад в честь ратного подвига солдат и офицеров, которые ушли на фронт из нашей Сургутской земли, - подвела итог Татьяна Османкина.

Добавим, что из-за пандемии все мероприятия Дня памяти и скорби в Сургутском районе прошли без участия жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU