2020-06-23T13:11:01+03:00
Общество

Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляции

Музеи ждут своих посетителей в онлайн-пространстве
Руслан Савинов
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Культурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляцииКультурная онлайн-программа на 23 июня для югорчан на самоизоляцииФото: pixabay.com
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Используйте время дома на самоизоляции с пользой: небольшой дайджест онлайн-мероприятий для любителей культурного отдыха. Обогатите себя настоящими, вечными знаниями из мира литературы и искусства.

1. Нижневартовский театр юного зрителя. Что: Рубрика «Говори красиво». Ораторское мастерство. Когда: 23 июня 15.00. Где.

2. Сургутская филармония. Что: Концертная программа «Русская классика». Симфонический оркестр Сургутской филармонии, дирижёр – лауреат международного конкурса Станислав Дятлов, (II отделение). Когда: 23 июня 18.00. Где.

3. Сургутский краеведческий музей. Что: В рамках проекта «Сургут. Ура! Победа!» «Сургутяне – кавалеры ордена Славы». Когда: в течение дня. Где.

4. Музей истории и этнографии Югорск. Что: Квест «Путешествие по миру или чудеса света». Когда: 23 июня 16.00. Где.

ИСТОЧНИК KP.RU

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