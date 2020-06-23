2020-06-23T12:56:53+03:00
Происшествия

На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности
Руслан Савинов
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На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина. Фото СУ СК по ХМАО.На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина. Фото СУ СК по ХМАО.
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Югорчанка опрокинулась на гидроцикле: возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

По данным следствия, 13 июня вечером на озере «Сармас» в Нефтеюганском районе 23-летняя местная жительница и 26 летний сургутянин катались на гидроцикле.

- Транспортное средство не прошло техническое освидетельствование, а управлявший им, а также пассажир не имели права управления маломерным судном, не использовали спасательные жилеты, - сообщает пресс-служба Нефтеюганского межрайонного следственного отдела Следкома ХМАО.

Затем около девяти вечера, во время движения гидроцикл опрокинулся:

- Молодая женщина не умела плавать и утонула, - уточняют стражи порядка.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств. Проверяется версия о том, что гидроциклом управляла потерпевшая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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