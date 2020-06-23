На озере в Югре опрокинулся гидроцикл: погибла молодая женщина
Югорчанка опрокинулась на гидроцикле: возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
По данным следствия, 13 июня вечером на озере «Сармас» в Нефтеюганском районе 23-летняя местная жительница и 26 летний сургутянин катались на гидроцикле.
- Транспортное средство не прошло техническое освидетельствование, а управлявший им, а также пассажир не имели права управления маломерным судном, не использовали спасательные жилеты, - сообщает пресс-служба Нефтеюганского межрайонного следственного отдела Следкома ХМАО.
Затем около девяти вечера, во время движения гидроцикл опрокинулся:
- Молодая женщина не умела плавать и утонула, - уточняют стражи порядка.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств. Проверяется версия о том, что гидроциклом управляла потерпевшая.
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ИСТОЧНИК KP.RU