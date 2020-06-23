23 Июнь 2020 2020-06-23T12:30:05+03:00

Сургут и Нижневартовск в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки Фото: pixabay.com

Медики делают все необходимое для локализации инфекции

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В Югре лабораторно подтверждены 319 новых случаев заболевания коронавирусом в 19 муниципалитетах. География распространения инфекции такова:

- Нефтеюганский район – 13, Октябрьский район - 1, Ханты-Мансийский район – 5, Сургутский район – 20, Нижневартовский район – 1, Ханты-Мансийск – 15, Урай – 1, Сургут – 100, Нефтеюганск – 28, Нижневартовск – 64, Мегион – 12, Советский район – 7, Нягань – 3, Когалым – 18, Радужный – 9, Лангепас – 9, Покачи – 6, Пыть-Ях – 4, Югорск - 3, - пояснила замруководителя Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева. Напомним, что всего в регионе лабораторно подтвержденных случаев инфекции - 6900.

По возрастной структуре: дети – 23, 18-29 – 27, 30-49 – 176, 50-64 – 83, старше 65 лет – 10. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 105, с симптомами ОРВИ - 161, в бессимптомной форме заболевания – 53. По месту инфицирования: контактные установлены - 161, в 158 случаях контакт уточняется.

Добавим, что из всех лабораторно подтверждённых случаев коронавируса в регионе 47 человек – на ИВЛ, 64 человека – в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU