2020-06-23T12:27:10+03:00
Общество

Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявке

Станция переливания крови ХМАО временно работает в особом режиме
Руслан Савинов
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Югорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявкеЮгорских доноров до 30 июня принимают на прием лишь по предварительной заявкеФото: pixabay.com
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Особый режим работы станции переливания крови Югры сохраняется до 30 июня.

- Если вы планируете посетить нас, то накануне донации уточните заявку, позвонив в регистратуру, и запишитесь на удобное время и день, - сообщают югорским донорам сотрудники медучреждения.

Медработники обращают внимание, что допуск доноров в учреждения станции переливания крови открыт исключительно для доноров, индивидуально приглашенных на донацию по телефону специалистами учреждения.

Отметим, что свободное посещение донорами медучреждения временно ограничено. Посетителей просят соблюдать строгий масочный режим.

Добавим, что прием доноров, индивидуально приглашенных на донацию, будет осуществляться в обычном режиме: в Сургуте: по будням с 8:30 до 13:00, в Нижневартовске: по будням с 8:30 до 13:00, а также в Нефтеюганске: по будням с 8:00 до 11:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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