Сургутская компания задолжала налоговой более 250 миллионов рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:45:19+03:00

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В Сургуте возбуждено уголовное дело в отношении трех руководителей одного из коммерческих предприятий. Их подозревают в совершении преступлений по статье «Уклонение от уплаты налогов».

По данным следствия с января 2014 года по декабрь 2016 года, 56, 46 и 41-летние подозреваемые, в разные периоды занимали должность гендиректора общества с ограниченной ответственностью:

- Для экономии оборотных средств они неправомерно завышали суммы налоговых вычетов при исчислении к уплате в бюджет налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам, а также занижали налоговую базу для исчисления налога на прибыль, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

В итоге в результате действий каждого из злоумышленников налоговая недоимка предприятия составила 253 291 022 рубля.

Заметим, что все недоимки по налогам к настоящему моменту возмещены. Расследование дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU