Прокуратура оштрафовала главу Пыть-Яха
Правоохранители Пыть-Яха провели проверку администрации города на предмет обеспечения доступа населения к информации о деятельности органа местного самоуправления.
Установлено, что главой города Пыть-Яха не обеспечено размещение на официальном веб-сайте более 20 принятых в декабре 2019 нормативных актов:
- Среди отсутствующих актов, в том числе, муниципальные программы, нормативные акты по предоставлению различных субсидий, что ограничило доступ населения к информации о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокурором города в отношении главы Пыть-Яха возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Неразмещение интернете информации о деятельности госорганов и органов местного самоуправления в случаях, если обязанность по размещению такой информации установлена федеральным законом».
Добавим, что должностное лицо привлекли к административной ответственности – оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU