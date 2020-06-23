2020-06-23T09:10:05+03:00
Общество

Работоспособность системы оповещения проверят в Нефтеюганске

Сирена будет звучать сегодня, 23 июня
Руслан Савинов
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Работоспособность системы оповещения проверят в НефтеюганскеРаботоспособность системы оповещения проверят в НефтеюганскеФото: pixabay.com
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В Нефтеюганске 23 июня проверят работоспособность системы оповещения

- 23 июня 2020 года в период времени с 11:00 часов до 12:00 часов на территории города Нефтеюганска будет производиться проверка работоспособности Региональной автоматизированной системы оповещения населения, с запуском звуковых сирен. Просим соблюдать спокойствие, - обращаются к нефтеюганцам сотрудники отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города.

Напомним, услышав звук сирены системы оповещения, необходимо включить телевизионные или радиоприемники на местном канале вещания, прочитать или прослушать экстренное сообщение, и выполнить указанные действия.

Так, если вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «Внимание всем», прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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