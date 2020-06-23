Погода в Югре 23 июня: небольшое потепление

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:00:56+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе во вторник, 23 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер переменный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4, +9 градусов, днем +14, +19 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают днем без существенных осадков. Ветер переменный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, небольшой дождь. Ветер западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +11 +14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется солнечный день, небольшой дождь с грозой. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

На Руси этот день называли «Знамения Тимофея». По погоде отмечали: если в этот день по гумну вереницами бегали мыши — это обещало голодный год. Если по полям утром бродили стаи волков — к падежу скота.

ИСТОЧНИК KP.RU