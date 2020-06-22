2020-06-22T20:34:46+03:00
Общество

Лучшии кардиолог, стоматолог, фтизиатр и сельский врач России работают в Югре

Подведены итоги всероссийского конкурса медработников
Руслан Савинов
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Лучший кардиолог, стоматолог, фтизиатр и сельский врач России работают в ЮгреЛучший кардиолог, стоматолог, фтизиатр и сельский врач России работают в ЮгреФото: pixabay.com
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Лучшии кардиолог, стоматолог, фтизиатр и сельский врач РФ работают в ХМАО. В Минздраве России подвели итоги всероссийского конкурса врачей. В 2020 году на конкурс поступило 526 работ по 36 номинациям.

Итак, по итогам конкурса победителями в четырех номинациях стали:

- «Лучший кардиолог»: Максименко Анастасия Васильевна, заведующая кардиологическим дневным стационаром Окружного кардиодиспансера. «Лучший стоматолог»: Фёдорова Яна Сергеевна, врач-стоматолог детский Ханты-Мансийской клинической стоматологической поликлиники. «Лучший сельский врач»: Худайгулова Гульфия Рашитовна, врач общей практики Нижнесортымской участковой больницы. «Лучший фтизиатр»: Тимофеева Эльвира Аликовна, заведующая отделением лёгочного туберкулеза Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера, - приводит список победителей пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО.

Отметим, что конкурс проходил в три этапа

- Первый этап проводится в медорганизациях. На втором этапе отбор конкурсантов проводят комиссии федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. Подведение итогов третьего этапа проводится Центральной конкурсной комиссией, - пояснили органищаторы конкурса.

Добавим, что победители и лауреаты получают денежное поощрение: 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч за второе и за третье – 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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