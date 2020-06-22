22 Июнь 2020 2020-06-22T19:01:21+03:00

Как будет организовано проведение ЕГЭ в 2020 году в Югре? Фото: pixabay.com

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Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом стало известно от пресс-службы Минпросвещения РФ.

- На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться, - сообщают специалисты.

Отмечается, что рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее полутора метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку будет разделено на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Напомним, 6 и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

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ИСТОЧНИК KP.RU