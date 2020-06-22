Нелегальное казино обнаружили в Нижневартовске
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр: в совершении преступления подозреваются пять местных жителей в возрасте от 31 до 38 лет.
По данным следствия с января по 19 июня 2020 года участники организованной группы незаконно, вне игорной зоны, организовали и проводили азартные игры в помещении нежилого здания на улице Интернациональная в Нижневартовске:
- Для проведения азартных игр подозреваемые использовали карточные столы, игральные карты и игровые автоматы, - пояснили в пресс-службе СУ СК по ХМАО.
Проведены обыски у подозреваемых: обнаружены и изъяты 2 карточных стола, наборы игровых фишек и игральных карт, четыре игровых автомата, более 60 тысяч рублей, черновые записи о поступлении и расходовании денег, а также прочая документация.
Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий по установлению всех обстоятельств преступления, расследование продолжается.
Нелегальное казино обнаружили в Нижневартовске.
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ИСТОЧНИК KP.RU