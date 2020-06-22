2020-06-22T13:10:53+03:00
Общество

Югорчане увидят «Великое кино великой страны»

Показы пройдут сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби
Руслан Савинов
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Югорчане увидят «Великое кино великой страны»Югорчане увидят «Великое кино великой страны»Фото: pixabay.com
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Ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, пройдет во всех муниципалитетах ХМАО 22 июня. Так, в ходе проведения акции «Великое кино великой страны» 22 июня в авто - и уличных кинотеатрах состоится показ советских фильмов о Великой Отечественной войне.

Например, в Когалыме будет организована онлайн-трансляция фильмов «Брестская крепость» и «Судьба человека». Эфир будет доступен для пользователей соцсети «ВКонтакте».

Тем временем в Мегионе дворец искусств организует показ фильма «Судьба человека», жителям Лангепаса представят картину «Четыре года шла война».

Кроме того, в Нефтеюганском районе акция охватит сразу девять поселений – Каркатеевы, Куть-Ях, Лемпино, Пойковский, Салым, Сентябрьский, Сингапай, Усть-Юган, Юганская Обь, где учреждения культуры организуют онлайн-показ фильма «Судьба человека» в своих группах в соцсетях.

Напомним, что в этот день в онлайн-формате с соблюдением ограничительных мер периода пандемии состоятся акции «Свеча памяти», «Огненные картины», «Красная гвоздика», «Великое кино великой страны», минута молчания, церемонии возложения цветов и другие мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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