Госавтоинспекторы Югры за неделю выявили 136 водителей с признаками опьянения

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:10:59+03:00

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За минувшую неделю с 13 по 19 июня на югорских дорогах задержали 136 водителей с признаками опьянения: возбуждено 17 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортом с признаками опьянения.

- Пьяный водитель за рулём – очевидная угроза жизни и здоровью участников дорожного движения. Югорчан просят не забывать о необходимости проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать обо всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД, - обращаются к жителям региона сотрудники югорской автоинспекции.

Напомним, что повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от освидетельствования грозит виновному не административным, а уголовным наказанием.

Кроме того, сотрудники ГИБДД региона за неделю раскрыли 29 преступлений: дача взятки, оскорбление представителей власти – 3, уничтожение номерных узлов и агрегатов, кража , наркотики – 3, подделка документов – 3, управление транспортным средством в состоянии опьянения, будучи лишенным права управления – 17.

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ИСТОЧНИК KP.RU