22 Июнь 2020 2020-06-22T12:45:18+03:00

В День памяти и скорби в Сургуте прошла минута молчания. Фото правительства ХМАО.

Большинство мероприятий в период пандемии проходит в онлайн-режиме

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Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, ровно в 14:15 по местному времени в Сургуте, как и во всех уголках России, память участников и героев войны почтили минутой молчания.

- В Сургуте памятные мероприятия ходят в онлайн - режиме, в соцсетях, - напомнили в пресс-службе администрации города.

Сургутян призывают присоединяться к виртуальной экскурсии по выставке «Фронтовые подруги».

- Для юных сургутян актеры театра «Петрушка» сыграют спектакль «Теплый хлеб». МКДЦ покажет анимационный фильм «Материнские слезы» и поэтическую композицию «Помним!». Не забывайте об онлайн-акциях «Красная гвоздика», «Дети войны», «Свеча памяти», - сообщают организаторы памятных акций.

Так, в ходе акции «Красная гвоздика» волонтеры будут распространять значки во всех муниципалитетах ХМАО.

Добавим, что подробная информация о правилах участия представлена на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU