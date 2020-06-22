В Кондинском районе начинаются масштабные дорожные работы

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:22:22+03:00

Завершат строительство к 10 декабря 2020 года

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В ХМАО продолжается строительство второй очереди восьмого пускового комплекса «Куминский – Тынкуль». Этот участок входит в состав трассы «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский – Урай – Нягань – Приобье».

- Протяженность участка «Куминский – Тынкуль» - 41,5 км, в том числе 35,4 км – основная дорога и 6,1 км – подъезд к Куминскому, - уточняют региональные власти.

К настоящему моменту там выполнены подготовительные работы: расчищена от леса и кустарника территория, проведены земляные работы, выполнено устройство подстилающего слоя из песка и щебня, ведется устройство нижнего слоя дорожной одежды из пористого асфальтобетона.

Известно, что срок завершения работ – 10 декабря.

- Объект обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение Куминского с другими населенными пунктами региона, даст новый импульс для развития всего Кондинского района, - подвели итог в пресс-службе регионального правительства.

Добавим, что вся магистраль «Тюмень – Нижняя Тавда – Междуреченский – Урай – Нягань – Приобье» состоит из девяти пусковых комплексов, шесть из которых проходит по территории Тюменской области, а три – по территории ХМАО. Общая протяженность – 338,55 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU