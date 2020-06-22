Югорчане зажгли свечи памяти

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:55:26+03:00

Акция состоялась в ночь с 21 на 22 июня

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Югорчане зажгли свечи в память о тех, кто стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны. Присоединиться к акции можно не выходя из дома.

- Зажигай свечи памяти онлайн и дари их в соцсетях с помощью сайта, - призывают организаторы акции.

Напомним, ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, пройдет во всех муниципалитетах ХМАО 22 июня. В этот день в онлайн-формате с соблюдением ограничительных мер в период пандемии состоятся акции: «Свеча памяти», «Огненные картины», «Красная гвоздика», «Великое кино великой страны», минута молчания, церемонии возложения цветов и другие мероприятия.

Добавим, что «Свеча памяти» в ночь с 21 на 22 июня охватила все муниципалитеты региона.

Так, в Нижневартовске она объединила волонтеров Победы, представителей патриотических клубов, которые зажгли свечи и установили их у мемориала «Воинам-землякам».

Тем временем, в Мегионе акция пройдет в интерактивном формате в соцсети «Одноклассники». Здесь пользователи смогут активировать электронную свечу памяти и увидеть на карте другие точки в России, где люди подключились к этой акции.

Кроме того, жители поселков Каркатеевы, Куть-Ях, Лемпино, Пойковский, Салым, Сентябрьский, Усть-Юган, Чеускино, Юганская Обь в День памяти и скорби одновременно поставят на свои подоконники зажженные свечи в память о героях войны. После этого участники акции смогут опубликовать фото - и видеоматериалы об участии в «Свече памяти» в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU