Памятник военной медсестре открыли в Нягани

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:03:52+03:00

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В Нягани губернатор Югры Наталья комарова приняла участие в торжественной церемонии открытия памятника, посвященного подвигу медсестры в Великой Отечественной войне.

- Памятник установлен на центральной аллее Няганской окружной больницы. На постаменте, на котором установлена скульптура «Медицинская сестра», увековечено имя ветерана Великой Отечественной войны, медицинской сестры, жительницы Нягани Марии Ежеменских, которой не стало 26 февраля 2020 года, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отметила Наталья Комарова, этот проект объединяет поколения, что очень важно для того, чтобы не прерывалась связь.

- Одно поколение передает другому память о событиях и отношение к ним, - заявила глава региона.

Добавим, что памятник стал третьим объектом всероссийского проекта «Аллея российской славы», установленным в Нягани.

Сама аллея была открыта 30 августа 2019 года на территории мемориального комплекса «Вечная слава героям Отечества». Там установлены бюсты военных деятелей СССР и РФ: Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Ивана Кожедуба, Николая Кузнецова, Василия Глазунова, Вадима Матросова, Валентина Варенникова, Анатолия Лебедя.

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Установка может произойти уже в июне 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU