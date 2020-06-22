Сургутянин тайно снял деньги отпечатком пальца спящего друга

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:14:02+03:00

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В суд Сургута направлено уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Сургутского района в краже денег. Правоохранители обвиняют по статье «Кража, совершенная с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

По данным следствия, в мае 2020 года злоумышленник был в гостях у приятеля в Сургуте:

- Он воспользовался тем, что друг уснул, и разблокировал экран телефона отпечатком пальца руки спящего. С помощью приложения «мобильный банк» сургутянин перевел со счета владельца телефона на свой банковский счет 200 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры о ХМАО.

К настоящему моменту уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU