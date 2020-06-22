На Мемориале Славы в Сургуте прошли памятные мероприятия

22 Июнь 2020 2020-06-22T09:51:14+03:00

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Сегодня утром, 22 июня, на Мемориале Славы в Сургуте возложили цветы от имени сургутян исполняющий обязанности главы Сургута Алексей Жердев, председатель думы города Надежда Красноярова, начальник полиции муниципалитета Руслан Кондрашов и военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

Напомним, именно в этот день, 22 июня 1941 года в четыре часа утра без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз.

- Так началась Великая Отечественная война, ставшая одной из самых кровопролитных в мировой истории. В этот день по всей стране проходят акции и мероприятия, посвященные памяти участников и героев войны, - напоминают сургутянам организаторы акции.

Добавим, что ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, пройдет во всех муниципалитетах ХМАО 22 июня.

- В этот день в онлайн-формате с соблюдением ограничительных мер, введенных в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции, состоятся акции «Свеча памяти», «Огненные картины», «Красная гвоздика», «Великое кино великой страны», минута молчания, церемонии возложения цветов и многие другие мероприятия, - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU