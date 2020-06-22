2020-06-22T09:00:29+03:00
Общество

Железнодорожный транспорт Югры стал комфортнее

В новых вагонах есть места даже для маломобильных пассажиров
Руслан Савинов
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Железнодорожный транспорт Югры стал комфортнееЖелезнодорожный транспорт Югры стал комфортнееФото: pixabay.com
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По территории ХМАО начали курсировать современные поезда на ряде направлений.

- Заменены старые вагоны на новые на двух пассажирских поездах: № 610/609 «Екатеринбург – Устье-Аха» и № 121/122 «Екатеринбург – Оренбург». В вагонах установлены современные системы контроля работы, кондиционеры, биотуалеты и полностью обновлён интерьер, - напомнили парламентарии думы ХМАО.

В новых вагонах есть места, оборудованные под нужды маломобильных пассажиров. Теперь путешествовать железнодорожным транспортом стало комфортнее людям с инвалидностью.

- Уверен, что билеты на специальные места будут востребованы уже в ближайшее время, – сообщил депутат думы Югры Сергей Великий.

Отметим, что замена вагонов пассажирских составов прошла после встречи главы региона Натальи Комаровой с жителями Урая и Кондинского района. Тогда на февральской встрече с губернатором югорчане пожаловались на неудовлетворительное состояние пассажирских вагонов поезда на востребованном для жителей направлении до Екатеринбурга и Тюмени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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