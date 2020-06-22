22 Июнь 2020 2020-06-22T08:51:19+03:00

В Югре за неделю случилось 42 пожара. Фото МЧС по ХМАО.

Огнеборцы вытащили из огня трех человек

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В ХМАО с 15 по 21 июня произошло 42 пожара. Подразделения МЧС спасли трех человек, 83 – эвакуировали, отстояли материальные ценности, имущество югорчан на сумму более 28 миллионов рублей.

- В большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи. Более 20 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора, - уточнили в пресс-службе МЧС по МАО.

Известно, что среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем.

- От огня пострадали 14 строений и три единицы техники. Травмы получили два человека, - рассказывают огнеборцы.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.

Напомним, в случае пожара незамедлительно сообщите по телефону 101.

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ИСТОЧНИК KP.RU