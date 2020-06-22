В Югре за неделю случилось 42 пожара
В ХМАО с 15 по 21 июня произошло 42 пожара. Подразделения МЧС спасли трех человек, 83 – эвакуировали, отстояли материальные ценности, имущество югорчан на сумму более 28 миллионов рублей.
- В большинстве случаев горели транспортные средства и техника различного назначения, бани, жилые дома и квартиры, а также дачи. Более 20 раз пожарные выезжали на возгорания травы и мусора, - уточнили в пресс-службе МЧС по МАО.
Известно, что среди основных причин пожаров – нарушения эксплуатации электрооборудования, бытовых электроприборов и печей, а также неосторожное обращение с огнем.
- От огня пострадали 14 строений и три единицы техники. Травмы получили два человека, - рассказывают огнеборцы.
Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 18 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП.
Напомним, в случае пожара незамедлительно сообщите по телефону 101.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Югре за сезон случилось 99 природных пожаров: 81 возгорание произошло из-за грозы, в 18 случаях виноват человек
Сейчас ситуация не вызывает опасений у спасателей (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU