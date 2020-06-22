Погода в Югре 22 июня: местами кратковременный дождь

22 Июнь 2020 2020-06-22T05:01:15+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе в понедельник, 21 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5, +10 градусов, днем +10, +15 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13, +15 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, небольшой дождь. Ветер западный 3-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 +14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, дождь. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +14 градусов.

На Руси этот день называли «Кириллин день». По погоде отмечали: в день святого Кирилла, лето вступало в свой расцвет - наступал самый длинный день в году. В этот день можно было высаживать позднюю рассаду.

ИСТОЧНИК KP.RU