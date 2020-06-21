2020-06-21T14:38:02+03:00
Общество

Глава Югры поздравила медиков с профессиональным праздником

Наталья Комарова: «Сегодня мы поздравляем профессионалов»
Руслан Савинов
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Глава Югры поздравила медиков с профессиональным праздникомГлава Югры поздравила медиков с профессиональным праздникомФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила всех медработников региона с профессиональным праздником.

- Сегодня мы поздравляем профессионалов, которые работают по правилу: «Лечить» людеи , равно «любить» людеи . Югорчане благодарят каждого из вас, уважаемые медики, спасибо вам, - написала Наталья Комарова.

Среди прочего, она отметила, что наши земляки стали победителями и призерами Всероссии ского конкурса врачеи :

- Поздравляю А.В. Максименко, заведующую кардиологическим дневным стационаром Окружного кардиологического диспансера (1 место); Я.С. Федорову, стоматолога Ханты-Мансии скои клиническои стоматологическои поликлиники (1 место); Г.Р. Худаи гулову, врача общеи практики Нижнесортымскои участковои больницы (1 место); Э.А. Тимофееву, заведующую отделением легочного туберкулеза Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера (1 место). Югра Вами гордится, - подвела итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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