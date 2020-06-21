Погода в Югре 21 июня: небольшой дождь

21 Июнь 2020 2020-06-21T08:11:35+03:00

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Ханты-Мансийском автономном округе в воскресенье, 21 июня, ожидается переменная облачность с прояснениями. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 градусов, днем +9, +14 градусов.

В Ханты-Мансийске будет переменная облачность с прояснениями. Синоптики обещают преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +10, +13 градусов.

В Сургуте наступит облачный день, вечером небольшой дождь. Ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +13 +14 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день, небольшой дождь. Ветер южный 5-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +12, +14 градусов.

На Руси этот день называли «Федор Колодезник». По погоде отмечали: гром и молния на Федора предвещали худую уборку сена, а очень громкие раскаты грома свидетельствовали о том, что ненастье продлится долго.

ИСТОЧНИК KP.RU