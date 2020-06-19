2020-06-19T16:51:41+03:00
Общество

Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Команда Арктики»

Победителей определят в двух категориях
Руслан Савинов
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Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Команда Арктики»Югорчан приглашают принять участие в конкурсе «Команда Арктики»Фото: pixabay.com
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В ХМАО, как и по всей России, проходит конкурсный отбор в проект «Команда Арктики».

Участниками могут стать студенты учебных заведений, молодые специалисты, общественные деятели и заинтересованные лица в возрасте от 18 до 35 лет, - сообщают организаторы.

Для участия необходимо подготовить эссе на тему «Арктика – для меня и я – для Арктики» объемом до двух страниц. Требуется раскрыть, чем участник проекта может быть полезен в развитии Арктики.

Кроме того, нужно в свободном формате создать видеовизитку продолжительностью до минуты, в которой рассказать о себе, увлечениях и целях участия в отборе.

Затем до 21 июня нужно зарегистрироваться на сайте агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Добавим, что победителей определят в двух категориях «Для молодых людей, проживающих в Арктической зоне России» и «Для проживающих в неарктических регионах России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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