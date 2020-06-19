2020-06-19T16:32:05+03:00
Общество

Вартовчанина осудят за оскорбление судебных приставов

Возбуждено уголовное дело
Руслан Савинов
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Вартовчанина осудят за оскорбление судебных приставовВартовчанина осудят за оскорбление судебных приставовФото: pixabay.com
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В Нижневартовске произошел публичный инцидент: оскорбление судебных приставов при исполнении должностных обязанностей, квалифицированное судом как уголовное преступление. Ответчика оштрафовали на десять тысяч рублей.

- Гражданин К. достоверно знал, что открыл двери судебным приставам-исполнителям, о чем свидетельствовало форменное обмундирование с соответствующими знаками отличия ведомства и служебное удостоверение, препятствовал совершению исполнительных действий, - уточнили в пресс-службе УФССП по ХМАО.

Вартовчанин потерял контроль над собой и допустил ряд оскорбительных высказываний в грубой форме в адрес работников, причем в присутствии посторонних людей.

Добавим, что мировой судья Нижневартовска признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления. Теперь вартовчанин оплатит уголовный штраф в размере десять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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