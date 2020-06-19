19 Июнь 2020 2020-06-19T16:16:57+03:00

Более 28 тысяч югорчанам регулярно доставляют продукты питания бесконтактным способом Фото: pixabay.com

Во время пандемии многим пожилым людям оказывают помощь

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Около 28 тысяч югорчан системно обеспечивают бесконтактной доставкой продуктов питания, предметов первой необходимости более. Об этом стало известно на очередном заседании регионального оперативного штаба.

- Каждодневно социальные работники и волонтеры — это более тысячи человек, идут на дом к людям, - напоминает директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

Она также добавила, что проведены беседы с более 41 тысячью пожилых людей.

- В беседах принимают участие и главы администраций, и депутаты, и губернатор автономного округа. Каждого пожилого человека предупреждаем о том, что выходить из дома не нужно и необходимо находиться на самоизоляции, - сообщила Тереза Пономарева.

Добавим, что более 20 тысяч граждан получают системную психологическую поддержку в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU