Более 28 тысяч югорчанам регулярно доставляют продукты питания бесконтактным способом
Около 28 тысяч югорчан системно обеспечивают бесконтактной доставкой продуктов питания, предметов первой необходимости более. Об этом стало известно на очередном заседании регионального оперативного штаба.
- Каждодневно социальные работники и волонтеры — это более тысячи человек, идут на дом к людям, - напоминает директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
Она также добавила, что проведены беседы с более 41 тысячью пожилых людей.
- В беседах принимают участие и главы администраций, и депутаты, и губернатор автономного округа. Каждого пожилого человека предупреждаем о том, что выходить из дома не нужно и необходимо находиться на самоизоляции, - сообщила Тереза Пономарева.
Добавим, что более 20 тысяч граждан получают системную психологическую поддержку в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU