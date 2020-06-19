19 Июнь 2020 2020-06-19T15:22:42+03:00

В Югре дополнительно расселят 64 дома в 2020 году Фото: pixabay.com

Ранее эти строения не входили в программу по сносу

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Правительство ХМАО приняло решение внести изменения в госпрограмму «Развитие жилищной сферы».

-В число непригодных для проживания жилых объектов включены дома, находящиеся в зонах подтопления и затопления. Они расположены в 75 населенных пунктах 16 муниципалитетов региона, - уточнили в пресс-службе правительства ХМАО.

Решение позволит уже в 2020 году расселить 64 дома: ранее эти строения не входили в программу по сносу аварийного жилья.

- Так, в Нижневартовске 195 человек переедут в нормальные жилые помещения, - уверила глава Югры Наталья Комарова.

- Всего таких домов в Югре свыше 2,5 тысячи, в которых проживают более пяти тысяч человек, - подвел итог директор департамента строительства Алексей Ракитский.

ИСТОЧНИК KP.RU