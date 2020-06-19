Полиция Сургута задержала подозреваемого в серии краж гаджетов

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:52:06+03:00

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В полицию Сургута поступило заявление от работника гипермаркета техники о том, что была совершена кража.

Установлено, что неизвестный в торговом зале магазина похитил портативные колонки стоимостью около 14 тысяч рублей.

- Вскоре был установлен 30-летний неработающий подозреваемый. Сургутянин ранее судим за совершение подобного преступления, - пояснили стражи порядка.

Известно, что ранее мужчина совершил ещё две кражи цифровой техники для улучшения своего финансового состояния.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/785877" frameborder="0"></iframe> Полиция Сургута задержала подозреваемого в серии краж модных гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU