2020-06-19T14:38:11+03:00
Общество

Дождь, гроза и сильный ветер придут в Югру 20 июня

Столбик термометра поднимется до +16 градусов
Руслан Савинов
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Дождь, гроза и сильный ветер придут в Югру 20 июняДождь, гроза и сильный ветер придут в Югру 20 июняФото: pixabay.com
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В ХМАО 20 июня ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью составит +1, +6 градусов, днем столбик термометра поднимется до +11, +16 градусов, по юго-западу до +17, +22 градусов, - сообщает по Ханты-Мансийский ЦГМС.

Югорчанам рекомендуют в случае усиления ветра соблюдать меры безопасности: не парковать автомобили около деревьев и рекламных конструкций, не стоять под балконами.

Кроме того, во время грозы лучше не пользоваться электроприборами.

Водителям при неблагоприятной погоде нужно особо соблюдать правила дорожного движения, особенно быть внимательными при движении вблизи пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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