Сургутским выпускникам вручают аттестаты
В Сургуте 19 и 20 июня 2429 выпускникам торжественно вручат аттестаты: из них 141 - с отличием.
- Мероприятие решили проводить индивидуально, с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением масочного режима. Все сведения о выданных аттестатах внесут в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр документов об образовании» до 20 июня 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.
Добавим, что всего в ХМАО больше 800 выпускников школ получат медали. Например, в 2019 году отличников было всего 500.
- Причиной роста количества медалистов считают коронавирус. Раньше медаль могли получить лишь те, кто показал наивысший балл на ЕГЭ. Сейчас же медалистами станут все, у кого в аттестате все отметки "5, - сообщают педагоги.
ИСТОЧНИК KP.RU