2020-06-19T14:24:57+03:00
Общество

Сургутским выпускникам вручают аттестаты

141 учение окончил школу с отличием
Руслан Савинов
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Сургутским выпускникам вручают аттестаты. Фото администрации города.Сургутским выпускникам вручают аттестаты. Фото администрации города.
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В Сургуте 19 и 20 июня 2429 выпускникам торжественно вручат аттестаты: из них 141 - с отличием.

- Мероприятие решили проводить индивидуально, с учетом эпидемиологической обстановки и с соблюдением масочного режима. Все сведения о выданных аттестатах внесут в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр документов об образовании» до 20 июня 2020 года, - уточнили в пресс-службе городской администрации.

Добавим, что всего в ХМАО больше 800 выпускников школ получат медали. Например, в 2019 году отличников было всего 500.

- Причиной роста количества медалистов считают коронавирус. Раньше медаль могли получить лишь те, кто показал наивысший балл на ЕГЭ. Сейчас же медалистами станут все, у кого в аттестате все отметки "5, - сообщают педагоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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