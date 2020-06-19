Уже 12 тысяч югорчан зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».
Около 12 тысяч жителей ХМАО зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».
- Больше всего участников традиционно из крупнейших городов региона – Нижневартовск – более трех тысяч человек, Сургут – более 1700 участников и Нягань – более 1200, - сообщают организаторы.
Отмечается, что средний возраст участников – от 25 до 45 лет. Самому старшему участнику цифровой викторины – целых 87 лет. Напомним, что принять участие могут югорчане старше шести лет.
Для регистрации достаточно зайти на портал «Открытый регион – Югра», нажать на баннер и следовать инструкциям.
Добавим, что все участники викторины получат подарки.
ИСТОЧНИК KP.RU