19 Июнь 2020 2020-06-19T13:20:48+03:00

Уже 12 тысяч югорчан зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».

Самому старшему участнику – целых 87 лет

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Около 12 тысяч жителей ХМАО зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».

- Больше всего участников традиционно из крупнейших городов региона – Нижневартовск – более трех тысяч человек, Сургут – более 1700 участников и Нягань – более 1200, - сообщают организаторы.

Отмечается, что средний возраст участников – от 25 до 45 лет. Самому старшему участнику цифровой викторины – целых 87 лет. Напомним, что принять участие могут югорчане старше шести лет.

Для регистрации достаточно зайти на портал «Открытый регион – Югра», нажать на баннер и следовать инструкциям.

Добавим, что все участники викторины получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU