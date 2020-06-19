Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:54:36+03:00

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В Югре в отношении 29-летней жительницы поселка Белый Яр Сургутского района возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Истязание».

Напомним, четверо детей возрастом 7, 8, 11 и 12 лет, в течение трех дней находились дома одни без присмотра взрослых, без еды и в антисанитарии. Их мать в это время находилась в компании своих знакомых.

- По данным следствия, с 1 мая по 2 июня 2020 года подозреваемая относилась безразлично к возможным последствиям пренебрежения обязанностями и умышленно, не менее трех раз, оставляла детей одних дома. У двух детей даже возникло инфекционное заболевание, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU