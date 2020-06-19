2020-06-19T12:54:36+03:00
Общество

Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании

Расследование дела продолжается
Руслан Савинов
Поделиться:
Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании. Фото СУ СК по ХМАО.Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании. Фото СУ СК по ХМАО.
Изменить размер текста:

В Югре в отношении 29-летней жительницы поселка Белый Яр Сургутского района возбуждено уголовное дело. Женщину подозревают в совершении преступления по статье «Истязание».

Напомним, четверо детей возрастом 7, 8, 11 и 12 лет, в течение трех дней находились дома одни без присмотра взрослых, без еды и в антисанитарии. Их мать в это время находилась в компании своих знакомых.

- По данным следствия, с 1 мая по 2 июня 2020 года подозреваемая относилась безразлично к возможным последствиям пренебрежения обязанностями и умышленно, не менее трех раз, оставляла детей одних дома. У двух детей даже возникло инфекционное заболевание, - рассказали в пресс-службе СУ СК по ХМАО.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Сургута задержала подозреваемого в серии краж гаджетов
Дождь, гроза и сильный ветер придут в Югру 20 июня
Сургутским выпускникам вручают аттестаты
В Югре займутся развитием креативных индустрий
Уже 12 тысяч югорчан зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».
Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании
С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо»
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 19 июня 2020 года составило 5712 человек
Подросток в Югре распространял наркотики
Сургут, и Сургутский и Нефтеюганский районы в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
На югорские дороги в 2019 году потратили 12,6 млрд. рублей
Льготникам Сургутского района раздадут 23 тысячи масок
Троих вартовчан задержали с наркотиками в карманах
Сразу три автомобиля столкнулись в Сургуте: есть жертвы
Погода в Югре 19 июня: похолодание продолжится
Общественники призвали власти Сургута не затягивать со строительством автовокзала
Югорский поселок Высокий украсят тысячами цветов
Ждать ли малоимущим югорчанам выплат в июне в период пандемии?
Сургутянин заработал на организации подпольного казино более ста тысяч рублей
Югорские шахматисты завоевали два золота в «Битве регионов»