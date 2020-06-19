С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо»

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:01:34+03:00

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Работники психоневрологической больницы Ханты-Мансийска организовали для всех медицинских работников, кто занят лечебным процессом, творческий сюрприз,

- Сотрудники написали под окнами слово «Спасибо» в знак благодарности медикам. Конструкция выполнена из металлической фольги и при солнечном свете производит эффект отражения, который можно наблюдать из кабинетов медицинских работников, окна которых выходят на центральную площадь психоневрологической больницы, - пояснили в депздраве ХМАО.

Кроме того, в знак благодарности медикам и в рамках Дня медицинского работника подсветят здания медорганизации в яркие цвета с помощью светодиодных прожекторов. Мероприятие состоится 21 июня 2020 года в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU