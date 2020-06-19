2020-06-19T12:01:34+03:00
Общество

С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо»

Необычную инсталляцию соорудили из подручных материалов
Руслан Савинов
Поделиться:
С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо». Фото депздрава ХМАО.С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо». Фото депздрава ХМАО.
Изменить размер текста:

Работники психоневрологической больницы Ханты-Мансийска организовали для всех медицинских работников, кто занят лечебным процессом, творческий сюрприз,

- Сотрудники написали под окнами слово «Спасибо» в знак благодарности медикам. Конструкция выполнена из металлической фольги и при солнечном свете производит эффект отражения, который можно наблюдать из кабинетов медицинских работников, окна которых выходят на центральную площадь психоневрологической больницы, - пояснили в депздраве ХМАО.

Кроме того, в знак благодарности медикам и в рамках Дня медицинского работника подсветят здания медорганизации в яркие цвета с помощью светодиодных прожекторов. Мероприятие состоится 21 июня 2020 года в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Сургута задержала подозреваемого в серии краж гаджетов
Дождь, гроза и сильный ветер придут в Югру 20 июня
Сургутским выпускникам вручают аттестаты
В Югре займутся развитием креативных индустрий
Уже 12 тысяч югорчан зарегистрировались для участия в викторине «Моя Конституция».
Югорчанку, бросившую четверых детей без присмотра, подозревают в истязании
С помощью металлической фольги медработнкам Югры сказали «Спасибо»
Число заболевших коронавирусом в ХМАО на 19 июня 2020 года составило 5712 человек
Подросток в Югре распространял наркотики
Сургут, и Сургутский и Нефтеюганский районы в антилидерах по приросту заболевших коронавирусом за сутки
На югорские дороги в 2019 году потратили 12,6 млрд. рублей
Льготникам Сургутского района раздадут 23 тысячи масок
Троих вартовчан задержали с наркотиками в карманах
Сразу три автомобиля столкнулись в Сургуте: есть жертвы
Погода в Югре 19 июня: похолодание продолжится
Общественники призвали власти Сургута не затягивать со строительством автовокзала
Югорский поселок Высокий украсят тысячами цветов
Ждать ли малоимущим югорчанам выплат в июне в период пандемии?
Сургутянин заработал на организации подпольного казино более ста тысяч рублей
Югорские шахматисты завоевали два золота в «Битве регионов»